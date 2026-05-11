ಮೈಸೂರು: ದೊಡ್ಡೋರ ಧ್ವನಿ'ಗೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

ಮೈಸೂರು: ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ದೊಡ್ಡೋರ ಧ್ವನಿ' ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಸುಧೆ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು.

ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರದ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. 'ಹೇ ದಿನಕರ ಶುಭಕರ ಧರೆಗೆ ಬಾ...' ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸಭಿಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.

ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾ ಅವರು ಹಾಡಿದ 'ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಸಾಟಿ', 'ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ...', 'ಜಗವೇ ಒಂದು ರಣರಂಗ' ಹಾಗೂ 'ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮದನಾರಿ...' ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೀತಯಾನ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ, 'ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿಗೆ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಟವಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರೂ ಹೂವುಗಳಿದ್ದಂತೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್, 'ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾವನೆ ತುಂಬಿದವರು. ನಟನೆ, ವಿನಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್' ಎಂದರು.

ವಿಜಯನಗರದ ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾಷ್ಯಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಜಯರಾಮ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ವಿ. ರಾಜೀವ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಬಾಲರಾಜ್, ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಜಿ. ಹರೀಶ್, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ವಿ. ಬೈರಿ, ರಘುರಾಂ ವಾಜಪೇಯಿ, ಡಾ.ವೈ.ಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260511-39-250312792