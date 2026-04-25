ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ: ₹ 6 ಸಾವಿರ ಪಡೆದು ಪರಾರಿ

ಮೈಸೂರು: ಯಾದವಗಿರಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರೇಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವತ್ರ (30)ಗೆ ಏಳು ಜನ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ₹ 6 ಸಾವಿರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ರೇಪ್ಪ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 7.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಗರದ ಜೆ.ಕೆ. ಟೈರ್ಸ್ಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಇವರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಹರಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಕರೆದಿದ್ದು, ಪತ್ರೇಪ್ಪ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಲ್ಲಿಯೇ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರು ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಏಳು ಜನ, ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಟೊದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾದವಗಿರಿಯ ಗುರುದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇಳಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>