ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣದ ನಂಟು: ಇರ್ಫಾನ್‌ ಬಂಧನ

ಮೈಸೂರು: 'ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಾಷಾ (32)ನನ್ನು ಪಿಐಟಿ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-1988 ಅಡಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಳಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 30 ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಪಿಐಟಿ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇರ್ಫಾನ್ ಪಾಷಾ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ, ಸಂಗ್ರಹ, ಸಾಗಣೆ, ಸರಬರಾಜು ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧದ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 28 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 3 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ತೆರೆದು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಷರತ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಚಟುಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಪಿಐಟಿ ಎನ್ಡಿಪಿಸ್-1988 ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏ. 6ರಂದು ಬಂಧನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು,ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಣಿ ವಿರುದ್ಧ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ 7 ಪ್ರಕರಣವಿದ್ದು, ಈಗ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ಹರ್ಷಾ ಪ್ರಿಯಂವದ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಂದರ್ರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>