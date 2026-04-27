ವೃದ್ಧ ಕೊಲೆ: ಬಂಧನ

ಮೈಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಳಿಗರ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗೇಗೌಡ (71) ಎಂಬುವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬುವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದು, ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಯ್ಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಏ.23ರಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತನ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಾಯ: ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಿ.ಸಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಧಾತ್ರಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಿ.ಜಿ.ಅನನ್ಯಾ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಪೂರ್ಣ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ಇತರ ಐವರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>