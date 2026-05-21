ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಾರ್ಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ ‘ಭೂಗತ’

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲೆಂದು ‘ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ’ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ‘ಭೂಗತ’ವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ(ಸೆಸ್ಕ್)ದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ (ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಒಳಗಾಗದಲ್ಲಿ) ಹಾಲಿ ಇರುವ 11 ಕೆ.ವಿ. ಓವರ್ಹೆಡ್ (ಮೇಲಿರುವ) ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಗೆ (ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್)ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 25 ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 3, ಜುಲೈ 1 ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೋದ ವರ್ಷ ಚಾಲನೆ: ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ₹ 588.24 ಕೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ–ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಲಹಾಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೆಲ ಅಗೆಯುವಾಗ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. 15 ದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 227.12 ಕಿ.ಮೀ. ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ, 160 ಆರ್ಎಂಯು ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 26.07ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯವಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೇನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೆ ಶೇ 26ರಷ್ಟು (ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್– ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವುದು) ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೆ ಶೇ 40ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ‘ಸೆಸ್ಕ್’ ಎಸ್ಇ ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿ 11 ಕೆ.ವಿ. ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ನ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. 11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರ, ಕೊಂಬೆ ಮೊದಲಾದವು ಬಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಲೈನ್) ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ, ಇಡೀ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಲಗಳಿಂದ ‘ಫೀಡ್’ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಬಾಧಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಉಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-39-1559468344</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>