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ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಜಂಕ್ಷನ್‌- ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪಲು: 11 ಕಿ.ಮೀ. ಫ್ಲೈಓವರ್‌ಗೆ ₹ 2,700 ಕೋಟಿ

ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪಲುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:56 IST
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ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು
ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಕ್ತಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ
ಯದುವೀರ್‌
ಯದುವೀರ್‌
ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರಾರು ಮರಗಳ ಹನನ ಆಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿದೆ
ಯದುವೀರ್‌ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸಂಸದ
ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಿವರ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ
ಪದ್ಮನಾಭ ಇಇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಮ್ಮತಿಗಾಗಿ...
ಯೋಜನೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತಿರುವ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.
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