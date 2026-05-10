ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ಎಲೈಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ 141 ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾದ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶೈಲಿಯ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಮೈಸೂರು ಎಲೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ 256 ಹಾಗೂ 41ಇಆರ್ಎಸ್ ಕ್ಲಬ್ 277ರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ. ಗಣೇಶ್ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಠಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಕುರ್ಚಿ-ಮೇಜುಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ಎಲೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ 256ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಸ್ವರೂಪ್, ಮೈಸೂರು ಎಲೈಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ 141ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿ.ಆರ್. ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕ್, 41ಇಆರ್ಎಸ್ ಕ್ಲಬ್ 277ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.