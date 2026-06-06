‘ಪರಿಸರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ’

<p>ಮೈಸೂರು: ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಳೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರದ ಎಂಬಿಸಿಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೂಳು, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇಳಿಮುಖ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಸಿರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರತೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 50ರಿಂದ 55 ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 250 ಚಿರತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 2–3 ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಬ್ಯೂಇಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ವಾಸುದೇವನ್, ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಿ.ಡಿ ಕೃಷ್ಣ, ಎಸ್.ವಾಸುದೇವನ್, ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಂ.ಡಿ.ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಲ್, ರೂಪಾ ರಘುನಾಥ್, ಅನುಪಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-39-1715019848</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>