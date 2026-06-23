ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಕಥಾನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು

<p>ಮೈಸೂರು: ಎಂಒಜಿಎಸ್ (ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘ), ಸಂತಸ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ವಾಕಥಾನ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಾಕಥಾನ್ ಲಲಿತಮಹಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಮಾನುಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದ ಉದ್ಯಾನದವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಸೋನಿಯಾ ಮಂದಪ್ಪ, ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಅದರ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾ.ಪಿ.ಸಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ.ಆರ್., ಚಿಂತಕ ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಎಚ್.ಆರ್., ಡಾ.ಅರ್ಜುನ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಸಂತಸ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಡಾ.ಸೌಮ್ಯಾ ದಿನೇಶ್, ಪರಿಸರವಾದಿ ರಾಘವನ್ ರಘುಲಾಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-39-931408887</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>