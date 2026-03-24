ಜಾಮೀನಿಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ: ಬಂಧನ

ಮೈಸೂರು: ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್.ಕೆ.ನರಸಿಂಹರಾಜ (64) ಬಂಧಿತ. ಮೈಸೂರಿನ ಆರನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನರಸಿಂಹರಾಜ ಜಾಮೀನುದಾರನಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎಚ್.ಜಿ.ಹರಿಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ತಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದ. ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಂಬುವನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾಮೀನುದಾರನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಎಸ್.ಕೆ.ನರಸಿಂಹರಾಜನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 8ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸಿ.ಜೆ.ರಘು ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260324-39-628316040