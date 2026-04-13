ಸೋಮವಾರ, 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ತಂಬಾಕಿನತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ

ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:34 IST
Last Updated : 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:31 IST
ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮುಖ್ಯ. ಬದುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಕೆ.ಎಚ್. ರವಿ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ತಂಬಾಕಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಗಡಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಬಲಿಯುವವರೆಗೂ ಕಾದು ಬಿಡಿಸಿ ಮಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹಸಿರು ಕಡ್ಡಿ (ಮೇವು) ಮಾರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
ನಂಜುಂಡ, ರೈತ, ಕೊಡಸೀಗೆ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಾರಣ...
ನೆರೆಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನಜೋಳದ ಮೇವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾದ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮುಸುಕಿನಜೋಳಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸತೊರವಳ್ಳಿ, ಹಾರೋಪುರ, ಕೊಡಸೀಗೆ, ಮಗ್ಗೆ, ಅಂತರಸಂತೆ, ಹೆಗ್ಗನೂರು, ಮಾದಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕೆರೆಯೂರು, ಹೊಸಹೊಳಲು ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಬೆಳೆದು ಕೇರಳದವರಿಗೆ ಮಾರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟನ್‌ಗೆ (ಹಸಿರು ಮೇವು) ಸರಾಸರಿ ₹ 1,900ರಿಂದ ₹ 2,500ಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 19ರಿಂದ 20 ಟನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹8ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10ಸಾವಿರದ ಖರ್ಚಾದರೆ, ಸರಾಸರಿ ₹ 40ಸಾವಿರ ಆದಾಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
