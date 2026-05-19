ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದ ವೇಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ‘ಇಂಧನ’

ಮೈಸೂರು: ಅದು ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತ ರಮೇಶಪ್ಪ ಅವರು, ಜಮೀನಿನ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು 'ವೀಡ್ ಕಟ್ಟರ್' ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲೆಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಹೋದರು. ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡಲು ಬಂಕ್ನವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಎಂದೂ ಬಂಕ್ನವರು ಹೇಳಿದರು! ಇದರಿಂದ ರೈತ ಬರಿಗೈಲಿ ವಾಪಸಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

– ಇದು ಈ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ನೀಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಕನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಎನ್ನುವುದು ಬಂಕ್ನವರ ಉತ್ತರ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?: 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹರಿಸುವವರು ಯಾರು, ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತರುವುದು ಹೇಗೆ, ಪರ್ಯಾಯವೇನು' ಎನ್ನುವುದು ಕೃಷಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೈತರು ವೀಡ್ಕಟ್ಟರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್, ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮೊದಲಾದ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ವೀಡ್ಕಟ್ಟರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್, ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ರೈತರು ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಒಯ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಬಂಕ್ನವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವೀಡ್ಕಟ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್, ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನೇ ಬಂಕ್ಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವ 'ಸಾಹಸ'ವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ! 'ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೂ ಅಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರು.

ಹಿಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?: 'ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು, ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಐದೋ ಹತ್ತೋ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಬಂಕ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ, ಸಮಯವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ; ಕೆಲಸವೂ ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.

ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು–ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುವುದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 'ನಡೆ'ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೃಷಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆ. ವೀಡ್ಕಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಅ