ಮೈಸೂರು ರೈತರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಗದಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ (ವಿಮಾ) ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ: ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ, ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರುಣ, ಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ, ಬಿಳಿಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಗಳು, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಸೋಸಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿಯ ರೈತರು ಜುಲೈ 15ರೊಳಗೆ ರೈತರು ₹ 8,490 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಅರಿಸಿನ: ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ, ಅಂತರಸಂತೆ ಮತ್ತು ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ, ಬಿಳಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹನಗೋಡು ಹೋಬಳಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ, ಬಿಳಿಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು ಜುಲೈ 31ರೊಳಗೆ ₹ 8,210 ಪಾವತಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಎಲೆಕೋಸು: ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತರು ಜುಲೈ 15ರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹ 4,530 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ.ಸಂ. 0821-2430450/ ಮೊ.ಸಂ. 99011 99997 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-38-1852927731</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>