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ರೈತರು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಕಂಪನಿ ಗುಲಾಮರಾಗದಿರಿ: ಡಾ.ಖಾದರ್‌ ವಲ್ಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:19 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:19 IST
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