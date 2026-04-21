‘ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಸಿಯಬೇಡಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರುಣ ಹೋಬಳಿ ಚೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ–27ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಕಸಿಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜು ಕಿರಣ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1950ರಲ್ಲಿಯೇ 6 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಾರಸುದಾರರಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಸಿಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ 17 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜೆಸಿಬಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳೊಡನೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಏನಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಮಂಜು ಇದ್ದರು.