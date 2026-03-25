‘ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಧರ್ಮಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಗರದ ನೆಹರೂ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧರ್ಮಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧರ್ಮಾಪುರ, ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲು, ತರೀಕಲ್ಲು, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಸಂತೇಕೆರೆ ಕೋಡಿ, ಅಸ್ವಾಳು, ಬಸ್ತಿಮಾದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೂಳೆಕೆರೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು 2025ರ ನ.21ರಂದು ₹2.4 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಇಒ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಸಾಲ ನೀಡದೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೊಂದಲದಿಂದ ರೈತರು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ರೈತರು ವಿಷ ಕುಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ