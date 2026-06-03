ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರ ಪರದಾಟ

<p><em>ಆರ್. ಜಿತೇಂದ್ರ</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದೇ ರೈತರು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ದುಬಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1064 ನೋಂದಾಯಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 142 ಮಂದಿ ಸಗಟು ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 922 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಗಟು ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಪೊಟ್ಯಾಷ್, ಡಿಎಪಿ, ವಿವಿಧ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ದರವು ಪ್ರತಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹400–500ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ತರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ₹6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹7 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ರೈತರು ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾದುನೋಡುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಗ್ರಾಲ್ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರೀಶ್.</p>.<p>ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲೆಯ 31ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 51ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಕೃಷಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೂ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶುಂಠಿ, ಬಾಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯ ಮೊದಲಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರೂ ಅಂಗಡಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯೇ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ವಿತರಣೆ ತಡವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ಖಾಸಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ವರ್ತಕರಿಗೆ 300–400 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಡಿಎಪಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಂಡಳಿಯೇ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-39-1385796288</p>