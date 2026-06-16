ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 78 ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು

<p><em>ಎಂ. ಮಹೇಶ್</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಅನ್ನದಾತರ ಕುಟುಂಬದವರ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 78 ಮಂದಿ ಕೃಷಿಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ‘ವರದಿ’ಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 77, 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 81 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. 2024–25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 176 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ‘ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ’ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 81 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 59 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ‘ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾ ಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 40 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂ ಡಿವೆ. ‘ಅರ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ’ ಇನ್ನೂ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವು ಕುಟುಂಬದವರ ಕೈಸೇರುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು: ತಂಬಾಕು, ಶುಂಠಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 32 ಮಂದಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ‘ಸಾವಿನ ಮನೆ’ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 15 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು (13) ಇದೆ.</p>.<p>ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೂ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ‘ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ’ ಇರುವುದನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕಾರಣದಿಂದ: ‘ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರುವುದು, ಸಾಲದ ಹೊರೆ, ಬೆಳೆ ವೈಫಲ್ಯ, ಸಾಲದ ಹಣ ತುಂಬುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೋಟಿಸ್ಗಳು, ಕಿರುಕುಳ ರೂಪದ ಒತ್ತಡ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್. ‘ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೈತ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎನ್ನುವ ಸಲಹೆ ಅವರದು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೃಷಿಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುವುದು, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದು, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಹಾಗೂ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-39-728121398</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>