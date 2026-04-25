‘ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅಗತ್ಯ’

ಮೈಸೂರು: 'ರಾಜ್ಯಗಳೇ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಡಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸಂದೀಪ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ'ವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 21ನೇ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ರಜತಮಹೋತ್ಸವ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.

'ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲತತ್ವವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವು ರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಅಡಿ ಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಉಮಾಪತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ