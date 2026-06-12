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ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಜಯಂತಿ ಜುಲೈ 2ರಂದು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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