ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ: ದೂರು

ಮೈಸೂರು: ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ₹ 1.35 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದೇವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಂತನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವರಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹ 1.35 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಂಚನೆ: ದೂರು</p>.<p>ಮೈಸೂರು: ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಐಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ₹ 35 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಗೂರು ನಿವಾಸಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿ.ಎಚ್. ರೇಣುಕಾ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಬೋಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹ 35 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವು ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುವೆಂಪುನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>