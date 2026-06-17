ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ - ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಬಂದು ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಬಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸಿಎಲ್ 2, ಸಿಎಲ್ 7, ಸಿಎಲ್ 9 ಈ ಲೈಸನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲ್ಲು, ಮೆದೆ, ಬಂಬೂ, ಸೌದೆ ಬಳಸುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು, ಈಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಒಲೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುವ ತಿಳವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಸೆಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಅವಘಡ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೊಣೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-39-105721977</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>