ಫ್ಲಾಟ್‌ ನೀಡದೆ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪ

ಮೈಸೂರು: 'ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಮರಾಜ ಪುರಂನ ಎಸ್ಎಂಡಿ ಅಂಬಾವಿಲಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಫ್ಲಾಟ್ ನೀಡದೇ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎನ್.ಶಶಿಕಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '3ನೇ ಮಹಡಿಯ ಟೈಪ್ 3 ಎಫ್/306 ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 2022ರಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡದೇ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಎಸ್.ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವವರೊಂದಿಗೆ 2020ರಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕಳಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಪಿ.ಎನ್.ಪವನ್ಕುಮಾರ್, ಬಿಲ್ಡರ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಕೆ.ಸರೋಜಿನಿ, ಕೆ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎ.ಜಯಾನಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕುಮುದಾ, ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>