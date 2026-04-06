ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

<p>ಮೈಸೂರು: ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ‘ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪರವಾನಗಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಿತಿ ₹ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 12 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದರೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 1.5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-39-349079791</p>