ಮೈಸೂರು: 'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕ ಕೈಬಿಡುವುದು, ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಏ.30ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಘಟಕಗಳ ದಿನಗೂಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, '10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಿಎಫ್, ಇಎಸ್ಐ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ನಿಧನರಾದ ನೌಕರ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದ 13 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು. ವೇತನ ಚೀಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಮೇ 1ರಂದು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್, ವೀರೇಶ್ ದಾಂಡೇಲಿ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜು, ರಾಜೇಶ್, ನರಸಿಂಹ, ನಿಸ್ಸಾರ್, ಮಹೇಶ್, ಮಂಜು, ಮುಕ್ತಾರ್, ಎನ್.ಬೇಗೂರು ರಾಜು, ಚನ್ನಯ್ಯ, ಕುಶಾಲಪ್ಪ,ಸಿದ್ದಲಿಂಗು, ಅಂತರಸಂತೆ ನಾಗೇಗೌಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>