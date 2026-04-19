ಚಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ದಿನಸಿ ವಿತರಣೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ವೈಭವಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೀತಾ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅಂಜಲಿ, ‘ನಗರದ ಚಾಲಕಿಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ:98441–63411, 91870–73721 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಿನಸಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಂಜುಳಾ, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಶಾಲಿನಿ ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-39-1249971043</p>