ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ 21ರಂದು

ಮೈಸೂರು: ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಳಗದಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ, ಬಸವ ಜಯಂತಿಅಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏ. 21ರಂದುಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರಿವು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸ್ಪಂದನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಸತೀಶ್ ಜವರೇಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿಯ ನಗರ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ನಾಗರತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಲೀಕ ಎನ್.ರಮೇಶ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಂ.ಮಹೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>