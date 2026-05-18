ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಮೈಸೂರು: 'ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಿಕರು ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಅಶೋಕಪುರಂನ ಪಿ.ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಏಕೆ ಇಷ್ದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹60ರಿಂದ ₹65 ಇತ್ತು. ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ₹340–₹400 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹450ರಿಂದ ₹500 ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹106, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ₹96, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.60 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹960 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹3000ವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>