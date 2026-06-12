ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ, ಯುವಕನ ಬಂಧನ

<p>ಮೈಸೂರು: ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಒಂದನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿ ವಿ.ವಿಶ್ವಾಸ್ (23)ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಆತನಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 2.48 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ, ₹3 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ₹25 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ‘ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ’. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ‘ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಜೂಜು ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು, ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ₹ 6,530 ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹುಂಡಿ ಬಳಿಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಜೂಜು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನುಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ₹1. 68 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಿಸನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>‘ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಪ್ರಮೋದ್ಪ್ರಿಸನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ. ಆಗ ಕುಟುಂಬದವರ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಆತ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ದೂರುನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಮಂಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-39-848715487</p>