ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟು ಮೋಸ: ನಾಲ್ವರಿಂದ ದೂರು

ಮೈಸೂರು: ಸೌಂದರ್ ರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಿನ್ನತಂಬಿ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟು ಮೋಸಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೌಂದರ್ ರಾಜ್ ವಿವಿಧ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿವಿಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಐಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 9ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೌಂದರ್ ರಾಜ್ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟು ಮೋಸಹೋಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸರಗಳ್ಳತನ</p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಸರಗಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರ ₹ 3 ಲಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾದ ವಂಚಕ, 'ಇಲ್ಲಿ ಸರಗಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಧರಿಸಿದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಸರವನ್ನು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಮೇಗೌಡರಿಂದ ಸರವನ್ನು ಪಡೆದು, ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಕವರ್ ನೀಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು ಕವರ್ ತೆಗೆದಾಗ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಜರಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>