ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನೀಡದೆ ವಂಚನೆ: ಬಂಧನ

<p>ಮೈಸೂರು: ಗಿರವಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಡಿಜಿಎಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್’ ಮಾಲೀಕ ಸೌಂದರ್ ರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಿನ್ನತಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಎನ್ನುವವರು ಕುವೆಂಪುನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನಾನು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸುಷ್ಮಾ, ಮಾಲಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಸೇರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಡಿಜಿಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ₹ 64 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ. ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಅಡವಿಡಲು ಹೋದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ 560 ಗ್ರಾಂ. ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ. ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿದರು. ಈಗ ಉಳಿದ ಚಿನ್ನ ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ರಾಜ್ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಧವಾರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಜರ್ಬಾದ್ ಠಾಣೆಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ‘ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದರೆ ಸಾಲದು. ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು‘ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-43-1969839323</p>