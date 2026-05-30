ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ: ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ (ಕಾಳೀಶ್ವರಿ ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ವತಿಯಿಂದ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಮಂಡಿ ಧಮಾಕ ಸೇಲ್’ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಯ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆಯ 10 ಲೀಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>5 ಬಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಯ 10 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್, 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಗೂ 25 ಬಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಯ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯದ ‘ಅಂಗೈ’ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಬಂಪರ್ ಹೀರೊ ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್, ‘ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನುಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ, ಸಹಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಎಂ ಮಹೇಶ್, ‘ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಐದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಎಸ್ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕೆಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ಸಿಎಫ್ಎ ಶ್ರೀಧರ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಪ್ರದೀಪ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-39-1468980023</p>