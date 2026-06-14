ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ನರೇಂದರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ₹2.3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ

<p>ಮೈಸೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನ್ವಿತಾ ನರೇಂದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡ ‘ಹೀರೊ ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಿ’ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಜಿಟಿ) 7ನೇ ಹಂತದ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ (ಜೆಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಸಿ) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಿತಾ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ತಲಾ 209 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ‘ಪ್ಲೇ-ಆಫ್’ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅನ್ವಿತಾ, 2ನೇ ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ₹2.3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ದಿನ 64ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ವಾಣಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ರಿಯಾ ಜಾದನ್ (210) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅರಸ್ 212 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಅಮನ್ದೀಪ್ ದ್ರಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-1420898405</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>