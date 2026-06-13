ಗಾಲ್ಫ್‌: ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ

<p>ಮೈಸೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನ್ವಿತಾ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಹೀರೊ ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಿ’ಯ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು.</p>.<p>19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಿತಾ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 68 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪುಟಿದೆದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಮೆಚೂರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನನ್ಯಾ ಸೂದ್ ಹಾಗೂ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ರಿಯಾ ಜಾದನ್ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 140 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅರಸ್ 142 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಮನ್ದೀಪ್ ದ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ನಿಟ್ಟೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶನಿವಾರ (ಜೂನ್ 13) ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-1320446382</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>