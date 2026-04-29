ಮೈಸೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸರದಿ ಸಾಲು!

ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪೋಷಕರು–ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸಾವಿರ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಪಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ
ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್ನಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷ. ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತರಗತಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂತಹ ಒಟ್ಟು 120 ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.