ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆ

<p><em>ಎಂ. ಮಹೇಶ್</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೂಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸ್ಥಿತಿವಂತರಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,891 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 233 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿವೆ. 275 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಾರಂಭವನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಮಾಡಿವೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ, 6ನೇ ಹಾಗೂ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶೇ 5ರಿಂದ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಸಿಹಿ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಚಾಲನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಶೂ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಈವರೆಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಯಾವಾಗ ವಿತರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಒಂದು ಜೊತೆ ಶೂ, 2 ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಸ್: ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಶೂ ಹಾಗೂ 2 ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.29 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಜೊತೆ ಶೂ 2 ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆಗೆಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಡು ಬಡ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ, ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಶೂಗಳು–ಸಾಕ್ಸ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಪೋಷಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು: ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ–ಸಾಕ್ಸ್ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರೆತರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಗಿರಿಯಾಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ, ಗಿರಿಯಾಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಗೆಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು, ಹಳೆಯದಾದ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಡ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಶೂ–ಸಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವಲಯದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-39-561367014</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>