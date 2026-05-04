ಬಿಸಿಲಾಘಾತ: ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ

<p>ಮೈಸೂರು: ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತಳದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ 11.47 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಾಸರಿ 12.63 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರಿನ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂಗಾರು ಹಾಗೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಕೈಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 55–56ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 17.78 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 1.04 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 17.55 ಮೀ. ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.08 ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಸರಗೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ನೀರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-39-186224184</p>.