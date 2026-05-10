ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಡಿ, 5ಸಾವಿರ ಚದರಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶೂನ್ಯ ಆಳದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂಲ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಐದು ಹೊಸ ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ವರೆಗಿನ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪೂಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಪೂಲ್ 2ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಆಳ ಕೇವಲ 10 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಜಾರಿ ಬೀಳದ ಆಂಟಿ-ಸ್ಕಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೂಲ್ ಈಜಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿನ ಆಟ ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

'ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ — ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಾಂಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು https://grs.fun/ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.