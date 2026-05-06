<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ‘ಸೆಲ್ಫಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ’ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಥೀಮ್ಗಳ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ನಿಯಾನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ವೈಬ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಸೆಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೆಫೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7ರವರೆಗೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಜನರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ https://grs.fun/ ಲಿಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಲಿಗಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಾಂಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-39-628984987</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>