ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ 50 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಅಪ್ಡೌನ್, ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾರ್ಕ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಿಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಹೊಸ ದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಜಿಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿಯರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜಿಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲಕ ನಾವೂ ಜತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು https://grs.fun/ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ