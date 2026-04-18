23ರಿಂದ ‘ಗೀತಾಯಾನ’

ಮೈಸೂರು: ಜಿಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ 'ಗೀತಾಯಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂ.ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.</p>.<p>ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಜಿಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಣೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುಪಮಾ ಬಿ. ಪಂಡಿತ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಕೆ. ಭರತ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಬೆಳ್ಳಪ್ಪ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿನಯ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>23ರಂದು ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹಂಟ್, ಪ್ರಾಮ್ಟಿ ಫೈ, ಬಗ್ ಬೌಂಟಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ಎಐ ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಷ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 24ರಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ, ಜನಪದಗೀತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ, ಕಿರುನಾಟಕ, ಮೈಮ್, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ, ಜೋಡಿ ನೃತ್ಯ, ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ, ಚರ್ಚಾಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>25ರಂದು ಸಮಾರೋಪ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮತ್ತು 'ಮಿಸ್ ಗೀತಾಯಾನ' ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಪ್ಪ ಎಸ್. (ಮೊ. 9886959479), ವಿನಯ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಮೊ. 9663142999) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.