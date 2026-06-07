<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ತೆರಿಗೆ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ತಕರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ (ಆಡಳಿತ) ಎಂ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಟಿ.ಕೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್: ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಸರಳವಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಸರಳ, ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತು ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವ ವಕೀಲರ ಜ್ಞಾನವೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಐ ನಂಬದಿರಿ: ಕೆಎಟಿ ಸದಸ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾಗರ್, ‘ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೀಡುವ ಕೇಸ್ ಲಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ನಂಬದಿರಿ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎ.ಐ. ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ವಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದು ಸರಿಯಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಎಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಸತ್ಪಾಲ್ ಪುಲನಿ, ವಿನಾಯಕ್ ಪುಲನಿ, ಕೆಎಸ್ಟಿಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಜಮಖಂಡಿ, ಎಂಡಿಟಿಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಾಮು, ಲೇಖಕ ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-39-1030872777</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>