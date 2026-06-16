‘ಹಣ ಉಳಿಸಲೆಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ’ – ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಡ ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ: ‘ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಶೇ 200–300 ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬೆಲೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ 5ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ: ‘ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 50ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಹಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅನುದಾನ ಮೂರೂ ವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪದೇಪದೇ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್, ಈ.ಸಿ. ನಿಂಗರಾಜೇಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-39-1055164575</p>