ಗುಂಜಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಏ.2ಕ್ಕೆ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಗುಂಜಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಏ. 2ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.55ರಿಂದ 1.35ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲಾರೋಹಣ, 28ರಂದು ತಿರುನಾಳ್ ಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವ, ಅನಂತ ಪೀಠಾರೋಹಣ, 29ರಂದು ಹಂಸಾರೋಹಣ, 30ರಂದು ಪುಷ್ಪ ಮಂಟಪಾರೋಹಣ, 31ರಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿಪಾಲನೋತ್ಸವ, ಏ.1ರಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಗಜೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲನೋತ್ಸವ, ಏ.2ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.3ರಂದು ತಿರುನಾಳ್ ಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವ, ಡೋಲೋತ್ಸವ, ಶಯನೋತ್ಸವ, ಏ.4ಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ಏ.5ರಂದು ಅವಕೃತ ಸ್ನಾನ, ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ, ಏ.6ರಂದು ವೈಮಾಳಿಗೆ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>