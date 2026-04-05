ಗುಂಜಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಗುಂಜಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ತಂದ ದೇವಾಲಯದ ಆಗಮಿಕರ ತಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ನೆರವೇರಿಸಿತು. ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆದವು.</p>.<p>ತೀರ್ಥಸ್ನಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಬಳಿಕ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇಂದು: ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಉತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ಪೂಜೆಗಳಾದ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 6ರಂದು ವೈಮಾಳಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-38-448967529