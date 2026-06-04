ಹಾರ್ಡಿಂಜ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ‘ಕಿರಿಕಿರಿ’

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾದ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವೃತ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಸವಾರರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಗುಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಓಡಾಟದ ನಡುವೆ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡಲು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ‘ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ಯುಜಿಡಿಗಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 600 ಎಂಎಂ ಆರ್ಸಿಸಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿಂತು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಚೆಗಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿರುವ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ 900 ಎಂಎಂ ಆರ್ಸಿಸಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ₹4.30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ₹ 36 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು, ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು’ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಈ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಆರು ರಸ್ತೆಗಳು ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತೆರಳಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಈ ವೃತ್ತ ದಾಟಲು ಒದ್ದಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮಾದೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಸವಾರರಿಗೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-39-900437418</p>