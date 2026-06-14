ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ – ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ,ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾವೇರಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಲೇಜು ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪದವಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 820ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, 5,200 ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಅಗತ್ಯ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ, ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹೃದಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಔಷಧದಿಂದಷ್ಟೇ ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು, ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ಆಪ್ತ ಸಂವಹನ, ಕಾಳಜಿಯೂ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಪದವಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಕೌಶಲ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯುವಜನತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರುವುದು ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ, ಕಾವೇರಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಜಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸುರಕ್ಷಾಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಡಾ.ಸರಳಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅರವಿಂದ್, ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ದೀಪ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-39-793513830</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>