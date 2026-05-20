ಸಿಐಐ: ಮೈಹೋಪ್ ಸಮ್ಮೇಳನ 29ರಂದು

ಮೈಸೂರು: 'ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (ಸಿಐಐ)ಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾಜಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಅನುಭವ ಕುರಿತ ಸಮ್ಮೇಳನ (ಮೈಹೋಪ್- 2026) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಉತ್ಸವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವರು. ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 85533 95747 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಚೇರ್ಮನ್ ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಲೊಮನ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಸಮ್ಮೇಳನ ಚೇರ್ಮನ್, ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್.ಜಿ.ಭರತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-39-900038668