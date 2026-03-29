ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಿಂಚು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ತಂಪೆರೆದ.</p>.<p>ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಾತ್ರಿ 8ರ ಬಳಿಕ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿ– ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಜೊತೆಯಾಯಿತು. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಸಂಜೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೂ, ಮಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 8ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆಬಿದ್ದಿತು.</p>.<p>ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.</p>.<p>ತಿಲಕ್ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಟಿ.ಕೆ.ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಚಾಮರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕಪುರಂನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-39-447267868</p>