ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಡ: ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ)ಗೆ ವಹಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಿಕವೂ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡವು ಅಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆಧುನಿಕ ಮಾಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-39-432718630</p>